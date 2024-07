Diese jungen Südtiroler fahren zum Europäischen Forum Alpbach

Am Samstagabend hat der Verein Club Alpbach Südtirol Alto Adige (CASA) in Bozen offiziell die Stipendien an 11 junge Südtiroler Talente vergeben, die ab Mitte August das Europäische Forum Alpbach (EFA) in Nordtirol besuchen werden. Sie wurden aufgrund ihrer herausragenden akademischen und beruflichen Leistungen, ihres Engagements für die Gemeinschaft und ihrer Leidenschaft für die Förderung des europäischen Dialogs ausgewählt.Insgesamt ermöglicht CASA in diesem Jahr 7 Studierenden und 4 jungen Berufstätigen die Teilnahme am EFA: Massimo Bocchio, Anna Capraro, Melanie Giovanazzi, Josef Haller, René Hofer, Lars Jakobs, Vera Schöpf, Lisa Settari, Elisabeth Spögler, Anna Unterkircher und Julia Weissteiner.Vom 17. bis zum 30. August werden sie in Alpbach gemeinsam mit etwa 4.000 anderen innovativen Köpfen Seminare und Konferenzen besuchen und auf Entscheidungsträger aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Kultur und Wissenschaft treffen. Das Forum steht in diesem Jahr unter dem Motto „Moment of Truth“ und konzentriert sich auf die großen Herausforderungen unserer Zeit: Klima, Wirtschaft und Finanzen, Sicherheit sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.„Diese zwei Wochen in Alpbach sind eine einzigartige Erfahrung. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr vielseitige junge Südtirolerinnen und Südtiroler, die sich für eine nachhaltige und gerechte Zukunft einsetzen, am Forum teilnehmen können“, sagte CASA-Präsidentin Jessica Spiess-Stärkle bei der Stipendienverleihung in Bozen. „Wir bedanken uns bei den großzügigen Spenderinnen und Spendern, die uns bei der Vergabe der Stipendien maßgeblich unterstützen.“Alljährlich bringt CASA – dank großzügiger Unterstützung von Spenderinnen und Spendern – über Stipendien junge Menschen zum Europäischen Forum Alpbach (EFA). Der Verein kann zudem auf ein aktives Alumni-Netzwerk blicken, das in Südtirol immer wieder interessante Veranstaltungen und Stammtische organisiert.