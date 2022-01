Diese Regionen haben den Infektionshöhepunkt schon hinter sich

Die Covid-19-Lage entwickelt sich in den Provinzen in Italien unterschiedlich: In 7 ist der Höhepunkt erreicht und in 28 bereits überschritten, während sich in 40 eine Verlangsamung des Wachstums abzeichnet; in weiteren 13 steigt die Infektionskurve linear, in 19 Provinzen hingegen rapide: Dies geht aus der Analyse des Mathematikers Giovanni Sebastiani vom Institut M. Picone des Nationalen Forschungsrats (CNR) hervor. Sein Vorschlag zur Eindämmung aber dürfte in Südtirol auf wenig Gegenliebe stoßen.