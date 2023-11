Dieser Südtiroler ist einer der meistzitierten Forscher

Der am Institut für Theoretische Physik in Innsbruck tätige 37-Jährige hat dort Physik studiert und war an der Harvard-University als ITAMP Postdoctoral Fellow und am California Institute of Technology als Gordon und Betty Moore Postdoctoral Fellow tätig, bevor er nach Innsbruck berufen wurde. Für seine Forschungsarbeiten ist Pichler mehrfach ausgezeichnet worden. Nun befindet er sich auf der Liste der am häufigsten zitierten und damit einflussreichsten Wissenschaftler der Welt, was aufgrund seines jungen Alters durchaus bemerkenswert ist und die Universität Innsbruck mit großer Freude erfüllt.Neben ihm werden von der Innsbrucker Universität noch der Pharmakologe Andreas Bernkop-Schnürch und die Physiker Rainer Blatt und Peter Zoller in der Liste genannt. Dafür hat das „Institute for Scientific Information“ (ISI) von Clarivate wissenschaftliche Arbeiten herangezogen, die von 2012 bis 2022 veröffentlicht und zitiert wurden.