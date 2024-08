Dieses Wochenende wird heiß – Mit Gewittern

Die kommende Woche

„Einer der wärmsten Sommer überhaupt“

Der morgige Samstag verläuft überwiegend sonnig mit einigen hohen Schleierwolken. Am Nachmittag steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit vor allem über den Bergen an. Nach Frühwerten zwischen 10 und 20 Grad liegen die höchsten Temperaturen zwischen 26 und 34 Grad.Am Sonntag wird es recht sonnig mit einigen Wolken. Am Nachmittag und Abend muss man mit örtlichen Gewittern rechnen.Auch am Montag scheint häufig die Sonne, am Nachmittag steigt die Gewitterneigung wieder etwas an. Ähnlich wird es am Dienstag. Nach einem sonnigen Vormittag ist am Nachmittag das eine oder andere Gewitter möglich. Eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken gibt es auch am Mittwoch. Die Temperaturen bleiben auf sommerlichem Niveau.Am morgigen 31. August endet der klimatologische oder meteorologische Sommer. „Dieser Sommer war einer der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen“, resümiert Landesmeteorologe Dieter Peterlin (Hier lesen Sie mehr dazu).