Diözese: Pastoraltagung eröffnet das neue Arbeitsjahr

Bischof Ivo Muser hat als Jahresthema für die Jahre 2023-2025 das Motto „Auf Dein Wort hin… hören“ festgelegt. Mit diesem Thema soll die Aufmerksamkeit auf die Haltung des Hörens gelegt werden, die die grundlegende Haltung des Glaubens und somit der Kirche ist.Auch die Pastoraltagung am 22. und 23. September 2023 in der Brixner Cusanus-Akademie steht unter dem Motto des Jahresthemas: Wie verändert sich die Gesellschaft, was suchen die Menschen und was bedeutet dies für die Kirche? Es steht eine Mischung aus Fachreferaten, Begegnungen und Diskussionsrunden auf dem Programm.Zu hören sind unter anderem am Freitag ein Referat von Jan Loffeld, Professor für Praktische Theologie an der Tilburg University School of Catholic Theology in Utrecht, zum Thema Säkularisierung, und ein Beitrag von Lucia Vantini, Professorin für Fundamentaltheologie und Religionsphilosophie beim ISSR in Verona, die aufzeigt, dass die jüngeren Generationen eine tiefe spirituelle Verbindung zur Natur haben und diese Beziehungen eine neue theologische Sprache erfordern, sowie ein Vortrag von Regina Polak, Vorständin des Instituts für Praktische Theologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien, zu den sozioreligiösen Transformationsprozessen und ihren Konsequenzen für die Seelsorge.Am Freitag finden außerdem Begegnungen mit Persönlichkeiten aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen Südtirols sowie eine Diskussionsrunde mit den 3 Hauptreferenten.Das Impulsreferat von Bischof Ivo Muser und die diözesanen Ehrungen bilden am Samstag den Höhepunkt und den Abschluss der Tagung.