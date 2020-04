Diözese: „Pilgerreisen bis Ende Mai abgesagt – Online pilgern“

Folgende Pilgerfahrten mussten jetzt abgesagt worden:– Zypern, 19. Bis 25. Apri– Lourdes mit dem Flugzeug, vom 5. bis 8. Mai– Assisi mit Bischof Ivo Muser, vom 11. bis 14. Mai– Sizilien, 25. bis 30. MaiDen über 400 betroffenen Teilnehmern werden in den nächsten Wochen die eingezahlten Beträge rückvergütet.Damit die Wallfahrer in dieser schwierigen Situation zumindest virtuell auf Pilgerreise gehen können, bedienen sich Thomas Stürz und Anna Maria Obrist des sozialen Netzwerkes Facebook: Auf einer eigens eingerichteten Facebook-Seite werden im jeweiligen Zeitraum Impulse, Reisehinweise und Bilder zu den abgesagten Wallfahrten gepostet.„Wir laden auch auf diesem Weg ein, mit uns an den interessanten Reisen des Pilgerbüros der Diözese Bozen-Brixen teilzunehmen. Die Palette unserer Angebote ist reichhaltig und abwechslungsreich. Ab dem 19. April werden wir in Zypern unterwegs sein. Im Mai stehen Lourdes, Assisi und Sizilien auf dem Programm“, schreibt Thomas Stürz, der Leiter des Pilgerbüros.

stol