Diskothek „Max“ muss für 5 Tage schließen

Seit einigen Monaten schon hätten sich in der Diskothek und in deren Umgebung illegale Episoden zugetragen, heißt es von der Quästur. Die Carabinieri und die Polizei mussten in letzter Zeit öfters eingreifen – in einigen Fällen auch wegen des Sicherheitspersonals des Lokals.Die Anrainer hatten sich mehrmals beschwert, da sich kriminelle Vorfälle häuften und unter anderem Drogen und erhöhter Alkoholkonsum im Spiel waren.Die Quästur sah sich aus diesen Gründen gezwungen, die Diskothek für 5 Tage zu schließen. Damit solle verhindert werden, dass sich die üblichen Gestalten im Lokal treffen und die Gegend wieder sicherer werde, so die Quästur.