DJ zu Anschlag in Solingen: Weiterspielen, um Massenpanik zu vermeiden

Dies sei ihm unheimlich schwergefallen, zu dem Zeitpunkt seien bereits Menschen gestorben, schrieb der gebürtige Solinger. Zuvor hatten die „Rheinische Post“ und der „Spiegel“ darüber berichtet.Nach einigen Minuten sei dann die Musik gestoppt und das Publikum informiert worden, berichtete der DJ in dem Posting und einer Reihe von Storys. Zusammen mit anderen Menschen habe er sich in einem nahegelegenen Geschäft versteckt.„Ich kann es immer noch nicht glauben“, so der Musiker, der mit gebürtigem Namen Tobias Topic heißt. Enge Freunde von ihm seien auf dem Stadtfest gewesen, „zusammen mit ihren kleinen Kindern“. Seine Gedanken seien bei den Opfern und ihren Angehörigen. Bei dem Angriff auf einem Stadtfest waren am Freitagabend 3 Menschen getötet worden. 8 weitere Menschen wurden verletzt, 5 davon schwer. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen stufte die Tat wegen des zielgerichteten Vorgehens des Täters als Anschlag ein.