Doppelmayr baut längste Gondelbahn der Welt in der Karibik

Foto: © Doppelmayr

Die 6,6 Kilometer lange Seilbahn wird bei Doppelmayr in Wolfurt ausgearbeitet, das Konzept für die ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung des Gebiets stammt aus der Feder der Projektentwicklungsfirma Input.Dominica ist ein Inselstaat in der Karibik und beherbert die zweitgrößte Thermalquelle der Welt, dem Boiling Lake im Morne Trois Pitons National Park. Sie liegt rund 10,5 Kilometer östlich der Landeshauptstadt Roseau. Um die Thermalquelle zu besuchen, ist eine siebenstündige Wanderung notwendig – 4 Stunden hin und 3 Stunden zurück. Mit dem Ziel, den Boiling Lake auch Tagesgästen komfortabel zugänglich zu machen, beauftragte ABL Holdings LTD die Doppelmayr Gruppe als Partner für die Entwicklung einer neuen Erlebniswelt.Die Input Projektentwicklungs GmbH erarbeitete gemeinsam mit der Outdoor Engineers AG ein ökologisch und wirtschaftlich nachhaltiges Konzept, welches der Tourismus-Strategie in Dominica entspricht: Der Morne Trois Pitons National Park ist ein UNESCO Weltkulturerbe. Nicht zuletzt deshalb verfolgt Dominica einen nachhaltigen Tourismus, der das Leben der Bürger bereichern soll, indem er wirtschaftliche, soziale und kulturelle Möglichkeiten schafft und natürliche Ressourcen, Natur und Kultur des Landes schützt.Für die umweltfreundliche Mobilität zum Boiling Lake sorgt künftig eine 6,6 Kilometer lange kuppelbare 10er-Gondelbahn – sie wird die längste Einseilumlaufbahn der Welt sein und von Doppelmayr mit der Seilbahngeneration D-Line umgesetzt. Mit ihr erreichen die Besucher in knapp 20 Minuten den Nationalpark.In der Talstation werden Shopping- und Einkehrmöglichkeiten geschaffen, die insbesondere die lokalen Besonderheiten des Landes in den Fokus rücken. Im Bereich rund um die Bergstation befinden sich ein Restaurant mit Panoramaterrasse, Aussichtsplattformen und als Highlight auf dem höchsten Punkt eine sechs Meter hohe Statue des Nationalvogels „Sisserou“. Über einen Wanderweg erreichen die Besucher von der Bergstation aus in wenigen Minuten den beeindruckenden Boiling Lake, die zweitgrößte Thermalquelle der Welt.Aktuell arbeiten die Seilbahningenieure bei Doppelmayr in Wolfurt die Seilbahntechnik für die Weltrekordbahn aus. Die Eröffnung ist Anfang 2024 geplant.