Doppelmayr hilft Leid lindern

„Es ist uns ein großes Anliegen, unseren Teil dazu beizutragen, das Leid der Menschen bei uns im Land zu lindern“, sagte der Geschäftsführer der Doppelmayr Italia GmbH Georg Gufler. Daher hat Doppelmayr Italia auch in diesem Jahr wieder entschieden, einen Betrag an den „Bäuerlichen Notstandsfonds – Menschen helfen“ zu spenden. „Wir sind uns sicher, dass unsere Spende dort eingesetzt wird, wo soziales Engagement notwendig ist und bedürftigen Menschen und Familien geholfen werden muss.“Kürzlich wurde die SPende in Höhe von 10.000 Euro übergeben. Einen besonderen Dank richtete Gufler auch an alle Mitarbeiter der Doppelmayr Italia, „denn sie machen eine solche Aktion erst möglich.“BNF-Obmann Sepp Dariz nutzte die symbolische Spendenübergabe sich beim Seilbahnunternehmen Doppelmayr für das langjährige Vertrauen und die wertvolle Unterstützung zu bedanken. „Mit dieser Summe kann gleich in mehreren Notsituationen geholfen werden“, sagte Dariz.