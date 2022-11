Doppelmord bei Venedig

Am Ort der Tragödie fanden die Ermittler eine Pistole und ein Messer

Bei den Opfern handelt es sich um Mynevere Karabollaj (37) und um ihren Lebensgefährten Flonino Merkuri (24). Die Frau hatte mit dem Täter, Viron Karabollaj (40), 2 Kinder.Die Leichen des Paares wurden von den Carabinieri entdeckt, nachdem eine Tochter der Frau angegeben hatte, ihre Mutter telefonisch nicht mehr erreichen zu können. Am Ort der Tragödie fanden die Ermittler eine Pistole und ein Messer. Die beiden Leichen wiesen tödliche Stichverletzungen auf.Die Carabinieri durchsuchten die Nachbarhäuser, weil sie anfangs glaubten, dass sich der Mörder dort versteckt hielt. Der Täter nahm sich nach dem Doppelmord das Leben, seine Leiche wurde in einem Lagerhaus in Oriago di Mirader bei Venedig gefunden. Eine Autopsie wurde angeordnet.Es gab in der Vergangenheit keine Anzeige von Mynevere Karabollaj gegen ihren Ehemann. Nach der Trennung hatte Karabollaj als Kosmetikerin gearbeitet, um ihre Töchter zu unterstützen. Vor 2 Jahren lernte sie ihren neuen Partner, einen jüngeren Landsmann, kennen und zog mit ihm zusammen.