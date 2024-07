Dorf Tirol: 66-Jähriger stirbt am Schlossweg

Nach dem Tod eines 65-jährigen Deutschen, der am Mittwoch in Dorf Tirol auf einem Wanderweg zur Hochmuth zusammengebrochen und gestorben ist (hier lesen Sie mehr dazu), konnten die Einsatzkräfte am heutigen Donnerstag gegen 11.30 Uhr am Schlossweg in Dorf Tirol nichts mehr für einen 66-jährigen Deutschen tun.Der Mann war von Dorf Tirol auf dem Weg nach Schloss Tirol vermutlich aufgrund der Hitze zusammengebrochen.Der Meraner Notarzt und das Team des Weißen Kreuz Meran versuchten vergeblich, den Mann wiederbeleben: Er starb noch vor Ort.Vor Ort waren auch die Freiwillige Feuerwehr Tirol und die Ortspolizei Meran.