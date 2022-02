Dr. Sonia Prader: „Die Impfung schützt Frau und Kind“

„Es bricht uns allen hier das Herz, wenn eine Frau während der Schwangerschaft ihr Kind verliert“, sagt Dr. Sonia Prader, Primaria der Gynäkologie am Krankenhaus Brixen. „Wir lieben unsere Arbeit und wollen, dass es der Mutter und dem Kind gut geht.“ Sorgenfalten bereiten der Ärztin derzeit aber vor allem die vielen Schwangeren, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen – und dies, obwohl sie laut Dr. Prader nachweislich zu Covid-19-Risikopatienten gehören.Vor wenigen Wochen verlor eine Frau am Krankenhaus Brixen im siebten Schwangerschaftsmonat ihr Kind. Die Schwangere war zu dem Zeitpunkt mit Covid-19 infiziert gewesen, war aber nicht geimpft. Ob der Tod des Kindes mit der Corona-Infektion der Mutter zusammenhängt, soll nun eine pathologische Untersuchung klären. Dr. Prader appelliert an alle schwangeren Frauen, sich ehestmöglich gegen Corona impfen zu lassen.

