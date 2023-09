Drama im Gardasee: 12-Jähriger ertrinkt

Ein 12-jähriger Bub ertrank im See bei Peschiera del Garda (Provinz Verona). Die Dynamik des Unfalls ist noch unklar.Laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA war der Junge mit 2 Gleichaltrigen unterwegs und soll ersten Informationen zufolge beim Spielen von einer Brücke gesprungen sein.Seine Freunde schlugen Alarm, als der Bub nicht mehr an die Wasseroberfläche kam.Die Freiwillige Feuerwehr und die am Gardasee stationierten Taucher eilten zum Unglücksort und bargen das leblose Kind. Die Rettungskräfte versuchten fast eine Stunde lang, den 12-Jährigen wiederzubeleben. Für den Jungen kam aber jede Hilfe zu spät, er war bereits zu lange unter Wasser.