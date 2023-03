Drama im Trentino: Skitourengeher stürzt am Monte Bondone 200 Meter in den Tod

Ein Skitourengeher aus Brescia (1957 geboren) war in Begleitung einer anderen Person gerade beim Aufstieg, als er in einer Höhe von etwa 2000 Metern abrutschte und aus dem Blickfeld seines Begleiters verschwand. Dieser alarmierte gegen 13 Uhr umgehend die Notrufnummer 112.Der Mann war auf einem ausgesetzten Abschnitt des Cornetto del Bondone am Westhang in Richtung Cavedine und Valle dei Laghi im Trentino mehr als 200 Meter in eine Schlucht gestürzt.Umgehend wurden die Einsatzkräfte und das medizinische Team mit dem Notarzthubschrauber von Trient zur Unfallstelle geflogen. Aber für den Mann aus Brescia kam jede Hilfe zu spät.Nachdem der Arzt den Tod des Skitourengehers festgestellt hatte, wurde die Leiche geborgen und mit dem Hubschrauber nach Cavedine gebracht.