Drama in Dorf Tirol: Mitspieler retten Beachvolleyballer das Leben

Es waren bange Minuten, die sich am gestrigen Montagabend am Beachvolleyballplatz in Dorf Tirol abspielten. Als ein 38-jähriger Beachvolleyballspieler auf dem Feld plötzlich zusammenbrach, erkannten die anwesenden Mitspieler die Notsituation sofort und handelten vorbildlich.Die Mitspieler setzten den Notruf ab und begannen umgehend mit den Wiederbelebungsmaßnahmen des Beachvolleyballers. Sie rannten zu der AED-Säule am Parkplatz der nahegelegenen Tennisbar, um den Defibrillator zu holen. Den Mitspielern gelang es gemeinsam mit den herbeigeeilten Rettungskräften sowie mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Tirol den 38-Jährigen erfolgreich wiederzubeleben.Der Rettungsdienst mit Notarzt, der kurz darauf eintraf, übernahm die weitere medizinische Versorgung brachte den Mann ins Krankenhaus. Dank des beherzten Eingriffs aller Beteiligten konnte dem Mann das Leben gerettet werden.