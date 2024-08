Drama in Italien: 76-Jähriger von eigenem Sohn mit Traktor überfahren

Das Unglück ereignete sich am gestrigen Donnerstag gegen 11 Uhr vormittags: Laut Informationen der Nachrichtenagentur Ansa sei der Sohn mit dem Traktor rückwärts gefahren und habe seinen Vater nicht bemerkt, als dieser hinter dem Fahrzeug vorbei ging. Der 76-Jährige wurde von dem Traktor erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.Gemäß den Ermittlungen der Carabinieri hatten Vater und Sohn seit den frühen Morgenstunden zusammen auf dem Hof gearbeitet. Konkret waren sie dabei, Material von einem Schuppen in den anderen zu transportieren, als es zu dem Unfall kam. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind dabei noch unklar.Der Sohn des Opfers schlug sofort Alarm und der Rettungsdienst von Cremona traf mit einem Krankenwagen schnell am Unfallort ein. Trotz aller Wiederbelebungsversuche kam für den 76-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.