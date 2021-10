Drittimpfungen: ab Mittwoch für neue Gruppen vormerkbar

Die „Booster“-Dosis (Auffrischungsdosis, dritte Impfung) erfolgt nach einer Mindestzeit von 6 Monaten nach einem abgeschlossenen Impfzyklus und ist für alle ab 60 bzw. – im Falle von besonderen Erkrankungen, die das Immunsystem beeinträchtigen – ab 18 gedacht. Aufgefrischt werden die Impfungen mit dem Pfizer-Impfstoff von BioNTech. Die Ausweitung auf weitere Gruppen erfolgt nach den wissenschaftlichen Empfehlungen und darauffolgenden Anordnungen des Gesundheitsministeriums.Wer nachgewiesen an diesen Erkrankungen leidet, kann sich mit der Auffrischungsdosis impfen lassen:DiabetesHämoglobinopathienchronischen Lebererkrankungenchronischen Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystemschronischen Erkrankungen des AtemsystemsÜbergewichtneurologischen ErkrankungenMukoviszidosezerebrovaskulären ErkrankungenDownsyndromschweren Behinderungen laut Gesetz 104/98, Art. 3, Komma 3Außerdem können sich ab dem 13. Oktober – 12:00 Uhr alle Personen über 60 mit der dritten Dosis impfen lassen nach einer Mindestzeit von sechs Monaten nach einem abgeschlossenen Impfzyklus.Auch für das Personal im Gesundheitsdienst ist die Drittimpfung ab morgen möglich. Dieses muss derzeit einer der folgenden Kategorien angehören:SanitätspersonalPersonal der AltersheimeLaborpersonalStudent der GesundheitsberufeFreiwilliger im SanitätssektorNicht-sanitäres Personal in soziosanitären, semiresidenzialen und residenzialen EinrichtungenIn den Impfzentren können Impftermine vorgemerkt werden, und zwar online unter https://sanibook.sabes.it/Diesen 3 Personengruppen steht es auch frei, sich die Auffrischungsimpfung bei einem Impftermin ohne Vormerkung oder in einem Impfbus zu holen. Alle Impftermine ohne Vormerkung sind auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebes ersichtlich.

sabes/stol