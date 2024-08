Drogen im Rucksack: Leiferer angezeigt

Intensive Kontrolltätigkeiten

In der Nähe der Autobahnausfahrt Neumarkt wurde ein junger Mann identifiziert. Er hatte in seinem Rucksack 50 Gramm Marihuana versteckt, die wohl zum Verkauf bestimmt waren.Der Mann, ein 33-jähriger Leiferer, wurde daraufhin in seine Wohnung begleitet, die genauer inspiziert wurde und wo infolge weitere Drogen gefunden wurden. Der vorbestrafte Mann wurde angezeigt. Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Aldein.Die Carabinieri führen derzeit intensive Kontrolltätigkeiten durch, was den Drogenbesitz und -handel anbelangt. Seit Beginn des Sommers seien 11 Personen verhaftet und auf freiem Fuß bei den Justizbehörden angezeigt, und 19 Personen beim Regierungskommissariat der Provinz Bozen wegen Drogenkonsums gemeldet worden.Beschlagnahmt haben die Carabinieri insgesamt 35 Ecstasy-Tabletten, 150 Gramm Haschisch, 130 Gramm Marihuana, 5 Gramm Kokain, 1 Gramm Heroin, 80 Gramm MDMA, 8 Gramm Ketamin, 6 Gramm Pisolocybin, 5 Gramm Tilidin, 15 Gramm halluzinogene Pilze und 5 LSD-Dosen.