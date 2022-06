Drogen, Stichwaffen, versuchter Diebstahl: 110 Kontrollen in 2 Tagen

Am Verdiplatz nahe des Bozner Stadttheaters wurden 3 Personen mit dem so genannten „Daspo urbano“ belegt – also des Ortes verwiesen –, die dort biwakiert hatten. Auch einen Betrunkenen griffen die Beamten dort auf, der Ladenbesitzer belästigt hatte.Ein Mann wurde mit einem als gestohlen gemeldeten Elektroroller aufgegriffen, 2 Personen hatten Drogen bei sich, die sie offenbar verkaufen wollten; ein Mann wurde auf frischer Tat dabei ertappt, als er ein Fahrradschloss knacken wollte.