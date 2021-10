Drogendealer-Pärchen aus Leifers aufgeflogen: Verhaftet

Bereits seit längerem waren bei Polizei und Carabinieri Meldungen über Drogenhandel in Leifers eingegangen.Allein im Oktober hatten die Carabinieri 6 Drogenkonsumenten entdeckt und ebenso oft Rauschgift beschlagnahmt. Ein größerer gemeinsam koordinierter Einsatz von Polizei und Carabinieri in Uniform und in zivil brachte nun die erhofften Ergebnisse.Die Ermittler wussten offensichtlich genau, wo sie suchen mussten: In der Nähe der Wohnung von einschlägig Vorbestraften hatten sich Beamte in zivil positioniert, während andere in Bozen Süd, St. Jakob und Leifers auf Streife gingen.Besonders ein 30-jähriger Mann, der in Neapel geboren wurde, aber seit Jahrzehnten zwischen Bozen und Leifers lebt, geriet ins Visier der Ermittler.Während ihrer Observationen bemerkten 2 Carabinieri, wie die Lebensgefährtin des 30-Jährigen, eine nicht vorbestrafte 23-Jährige, in einer fremden Garage verschwand. Die Beamten hielten sie an. Kurze Zeit später kam auch der 30-Jährige zur Garage. Darin fanden die Beamten Kokain und Haschisch: insgesamt etwas mehr als 4,3 Kilogramm Kokain, aufgeteilt in 3 große Pakete von jeweils mehr als einem Kilo und mehrere kleinere. Darüber hinaus war in dem Lager mehr als ein halbes Kilogramm Haschisch versteckt.Carabinieri und Polizei fanden und beschlagnahmten außerdem mehr als 9000 Euro in bar – vermutlich der Erlös aus dem Drogenhandel. Das Pärchen wurde verhaftet.

