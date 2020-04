Drogenhandel: 20-jähriger Naturnser festgenommen

Bei einem amtsbekannten jungen Mann aus Naturns registrierten die Carabinieri mehrere Personen, die sein Haus betraten und verließen. Dies kam den Ordnungshütern verdächtig vor. Als ein 21-jähriges Mädchen aus Schlanders, trotz Ausgangsbeschränkungen in Coronavirus-Zeiten, die Wohnung betrat, schlugen die Ordnungshüter zu und kontrollierten die Wohnung.Bei der Hausdurchsuchung entdeckten die Schlanderser Carabinieri 1,2 Kilogramm Marihuana, abgepackt in Plastiktüten. Zudem wurden 18 Gramm Kokain, welches bereits in mehreren Päckchen verkaufsfertig verpackt war, beschlagnahmt.Für den 20-jährigen Naturnser klickten die Handschellen. Das 21-jährige Mädchen wurde als Drogenkonsumentin gemeldet. Sie und 5 weitere Drogenkonsumenten – ein 42-Jähriger aus Latsch, ein 20-Jähriger aus Partschins, ein 21-Jähriger aus Meran sowie 20-Jährige aus Naturns - müssen sich zudem aufgrund der Verstöße gegen die Ausgangssperre verantworten.

stol