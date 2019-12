Drogentaxi-Fahrer wird Untersuchungsrichter vorgeführt

Der Bozner Taxifahrer, der am Montag in Bozen Süd von der Polizei mit einer Ladung Heroin in seinem Fahrzeug ertappt wurde, wird am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der 43-jährige Erich Domanegg bleibt bis dahin in Haft.