Das Coronavirus „lernt“ dazu und entwickelt Varianten, die sich auch in der warmen Jahreszeit rege verbreiten. So sorgt derzeit die Ba5-Variante in mehreren Ländern für steigende Infektionszahlen. Beschert sie auch Südtirol möglicherweise einen „heißen“ Sommer? + Von Michael Eschgfäller