„Du bist mir wichtig“: 20. Ausgabe der Caritas „Aktion unVerzichtbar“

Du bist mir wichtig! Schreib mal wieder einen Brief!

Workshops für Mittel- und Oberschulen

Unter dem Motto „Du bist mir wichtig“ will man die Bevölkerung heuer dazu anhalten, für mehr Menschlichkeit einzustehen und hier konkrete Zeichen zu setzen. Plakate, Postkarten und Posts für die sozialen Medien wurden so gestaltet, dass sie zu mehr Menschlichkeit aufrufen.Federführend sind laut Aussendung das Forum Prävention, die Caritas, der Katholische Familienverband, das deutsche und ladinische Bildungsressort und die Arbeitsgemeinschaft der Jugenddienste. Ihnen angeschlossen haben sich im Laufe der Zeit über 40 Institutionen, Einrichtungen und Vereine. Von Anfang an unterstützt hat die Aktion der Südtiroler Sanitätsbetrieb.„Wenn jemand einen lieben Brief erhält, wie oft fährt seine Hand in die Tasche und liest ihn von Neuem?“ (Jeremias Gotthelf) Was bekommen wir heute schon noch mit der Post? Meist nur Rechnungen. Passend zum Motto „Du bist mir wichtig“ regt die Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut dazu an, mal wieder Briefe zu schreiben.Und zwar solche, heißt es außerdem in der Aussendung, über die Menschen, die uns wichtig sind, sich freuen. Vielleicht geht er an eine Person, bei der wir uns schon lange melden wollten. Oder an Menschen, denen wir ein Lob für etwas aussprechen möchten. Vielleicht ist es ein Brief, der Trauernden Trost spendet, oder auch ein Gedicht, das Kranke aufheitern soll.Vielleicht ist es ein ganz ungewöhnlicher Brief an die eigenen Kinder, der ihnen erklärt, wie es zur Wahl ihrer Vornamen kam. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Nur sollten es Briefe sein, die Freude schenken.Im Frauenmuseum wird die Aktion „Du bist mir wichtig! #fürmehrmenschlichkeit“ bei den Workshops mit Mittel – und Oberschulklassen eingesetzt. Wir behandeln mehrere Themen: Geschlechterrollen, Stereotypen, wo es um respektvollen Umgang zwischen Mädchen und Jungen geht, füreinander da sein, sich für andere einsetzen wie Umwelt, friedliches Miteinander, Generationen, die sich begegnen und unterstützen. Auch Erwachsene werden bei uns angehalten bei der Aktion mitzumachen, indem sich jeder selbst auf seinen Umgang mit anderen besinnt!Wie jedes Jahr werden auch heuer wieder verschiedene Initiativen der Mitträger die „Aktion unVerzichtbar“ begleiten. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.