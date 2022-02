Durchimpfungsrate steigt trotz angekündigter Corona-Lockerungen

Der aktuelle Impfreport - die wichtigsten Daten in Kürze

In der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen der in Südtirol ansässigen Personen wurde vergangene Woche die Durchimpfungsrate von 90 Prozent überschritten (90,25 Prozent). Bei den über 80-Jährigen war diese Schwelle bereits am vergangenen Freitag überschritten worden. Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab 5 Jahren beträgt nun 77,33 Prozent und nähert sich damit stetig der 80-Prozent-Marke.Bei den verabreichten Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige liegt Südtirol nun bei 1.061.074 (+11.253). Ganze 1.025.463 Impfdosen wurden an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Das bedeutet ein Plus von 10.434 Dosen. Dabei gab es die größte Steigerung bei den Drittdosen, der Booster-Impfung. Dort betrug die Steigerung 5488 Impfdosen.Gesundheitslandesrat Thomas Widmann: „Die aktuellen Daten zeigen, dass die Infektionszahlen in Südtirol rückläufig sind. Die Auswirkungen der Omikron-Welle werden im Krankenhaus jedoch noch länger zu spüren sein. Um das Gesundheitssystem nicht zusätzlich zu belasten und neue Einschränkungen zu riskieren bleibt es weiterhin wichtig, wachsam zu sein und sich impfen oder boostern zu lassen.“Generaldirektor Florian Zerzer: „Wir sehen zwar eine leichte Entspannung bei den Coronazahlen, trotzdem bleibt es weiterhin wichtig, die vorhandenen Impflücken zu schließen – gerade bei den Jüngeren. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hält sein Impfangebot weiterhin unvermindert aufrecht, ein Nachlassen der Impfanstrengung ist keine Option.“Vormerken können Sie sich auf https://sanibook.sabes.it/ oder telefonisch (Montag bis Freitag) von 8 bis 16 Uhr über die einheitliche Landesvormerkstelle Telefon: 0471 100999.Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen. Dort können Vormerkungen bis zum Vortag getätigt werden. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, muss dies telefonisch erfolgen.(Stand: 10.2.2022)(im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen an Ansässige und nicht Ansässige: 1.061.074 (+11.253)Verabreichte Impfdosen an in Provinz Ansässige: 1.025.463 (+10.434)Erstdosis: 403.426 (+812)Zweitdosis: 377.310 (+4134)Drittdosis: 244.727 (+5488)Vollständig geimpfte Personen: 392.890 (+2975)In der Provinz verabreichte Impfdosen an in der Provinz Ansässige: 1.013.565 (+10.433)Erstdosis: 397.382 (+812)Zweitdosis: 372.175 (+4133)Drittdosis: 244.008 (+5488)Diese Personengruppe umfasst 33.505 PersonenErstdosis: 30.322 (+49)Zweitdosis: 29.799 (+166)Drittdosis: 25.774 (+170)Diese Personengruppe umfasst 46.154 PersonenErstdosis: 42.255 (+40)Zweitdosis: 40.871 (+229)Drittdosis: 33.498 (+295)Diese Personengruppe umfasst 58.546 PersonenErstdosis: 52.386 (+51)Zweitdosis: 50.173 (+382)Drittdosis: 39.914 (+461)Diese Personengruppe umfasst 85.127 PersonenErstdosis: 72.651 (+82)Zweitdosis: 68.996 (+505)Drittdosis: 50.107 (+817)Diese Personengruppe umfasst 75.144 PersonenErstdosis: 60.780 (+49)Zweitdosis: 57.315 (+365)Drittdosis: 37.280 (+863)Diese Personengruppe umfasst 63.576 PersonenErstdosis: 50.530 (+72)Zweitdosis: 47.021 (+388)Drittdosis: 25.169 (+982)Diese Personengruppe umfasst 72.764 PersonenErstdosis: 58.953 (+82)Zweitdosis: 54.325 (+426)Drittdosis: 26.790 (+1318)Diese Personengruppe umfasst 34.444 PersonenErstdosis: 28.063 (+108)Zweitdosis: 24.423 (+522)Drittdosis: 6193 (+582)Diese Personengruppe umfasst 38.835 PersonenErstdosise: 7485 (+279)Zweitdosis: 4387 (+1151)Drittdosis: 2 (+0)80+: 90,59 Prozent70+: 90,25 Prozent60+: 88,24 Prozent50+: 83,75 Prozent40+: 79,46 Prozent30+: 77,74 Prozent18+: 79,06 Prozent5 - 17: 42,68 ProzentGesamt (ab 5 Jahren): 77,33 ProzentErstdosis: 282.339Zweitdosis: 270.177Drittdosis: 90.758Erstdosis: 41.319Zweitdosis: 56.910Drittdosis: 153.963Erstdosis: 60.157Zweitdosis: 45.563Drittdosis: 2Erstdosis: 11.981Zweitdosis: 0Drittdosis: 0Erstdosis: 7457Zweitdosis: 4512Drittdosis: 3Für Personen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, ist eine Befreiung von der Impfpflicht möglich. Die Ausstellung der Impfbefreiungsbescheinigungen erfolgt etwa in Fällen, bei denen die Impfung selbst aufgrund des Vorliegens konkret dokumentierter Krankheitsbilder, die dauerhaft oder vorübergehend kontraindiziert sind, nicht möglich ist oder verschoben werden muss.Dies betrifft etwa Personen, die eine Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff nachweisen können, Frauen, die sich im ersten Trimester der Schwangerschaft befinden oder Personen, deren aktueller Gesundheitszustand oder eine laufende Therapie keine Coronaschutzimpfung zulässt.Anlaufstellen für eine Impfbefreiungsbescheinigung sind der zuständige Hygienedienst sowie der gewählte Hausarzt. Personen mit Impfbefreiung erhalten den CUEC-Code („codice univoco esenzione dalla vaccinazione“) mit welchem in Apotheken und Drive-Ins kostenlose Tests gemacht werden können. Betroffene Personen erhalten auch einen Green Pass der Impfbefreiung, der innerhalb Italiens gültig ist.

sabes/stol