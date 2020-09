E-Bike2Work: Stadt Meran stellt 81 E-Bikes zur Verfügung

Ziel der Initiative ist es, jene Bürger Merans zu unterstützen, die bewusst für den Weg zur Arbeit vom Auto auf das Elektrofahrrad umsteigen wollen.Die City-E-Bikes werden für eineinhalb Jahre an Interessierte vergeben, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Die Interessenten müssen volljährig und in Meran ansässig sein, sowie regelmäßig mit dem Pkw zur Arbeit pendeln. Für die Vergabe wird eine Rangordnung mit Punkten erstellt.Die Bewerber erhalten Punkte für Entfernung und Höhenunterschied zum Arbeitsplatz, zusätzlichen Kindertransport, Heimfahrten zu Mittag und die Zugehörigkeit zu einem Mehrpersonenhaushalt.Die 81 Erstgereihten dürfen bis Mitte März 2022 das zur Verfügung gestellte E-Bike testen.Interessierte können von Mittwoch, 9. September bis Sonntag 24. September ihre Interessensbekundung online abgeben.Die Übergabe der E-Bikes erfolgt im Herbst 2020 zu einer Instandhaltungsgebühr von 218 Euro.Die Aktion ist ein konkreter Schritt in Richtung Klima- und Umweltschutz. Der hausgemachte Verkehr in Meran wird reduziert und die Schadstoffbelastung reduziert.

