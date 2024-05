E-Bikes von Livigno nach Südtirol geschmuggelt: Hohe Strafen

Ein Wohnmobil mit polnischem Kennzeichen ist Finanzbeamten in Taufers im Münstertal aufgefallen: Die Insassen des Fahrzeugs, eine Gruppe von Freunden, die in der Nähe von Livigno ihren Urlaub verbracht hatten, seien besonders angespannt gewesen und auf die Frage, ob sie Waren oder Geldbeträge transportierten, die über die gesetzlich zulässige Grenze hinausgingen, hätten sie nur vage und ausweichend geantwortet.Die Zollbeamten fanden 6 E-Bikes , die in mehrere Teile zerlegt und in den Laderäumen des Wohnmobils zwischen Decken, Kartons, Gepäck und Habseligkeiten versteckt waren.Bei der Durchsuchung wurden auch Unterlagen für die Elektrofahrräder gefunden: Die Räder haben einen Gesamtwert von 40.000 Euro.Sie waren ohne Zollanmeldung von Livigno in die EU verbracht worden.Zollgebühren, Abgaben und Mehrwertsteuer in Höhe von über 11.000 Euro hätten so unterschlagen werden können. Die Beamten verhängten Verwaltungsstrafen in Höhe von 22.600 Euro. Die Räder wurden beschlagnahmt.In den vergangenen 6 Monaten haben die Grenzbeamten auch Alkohol und Tabak, Smartphones, Tablets, Drohnen, Uhren und Designerkleidung, und sogar ein historisches Auto beschlagnahmt: einen Ford Anglia Deluxe von 1961 mit einem Handelswert von über 20.000 Euro.-------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.