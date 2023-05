E-Drive Day: Infos über die Mobilität der Zukunft und E-Autos testen

Informationsbedarf vorhanden, Interesse groß

Am Sonntag, 21. Mai, stand im Verkehrssicherheitszentrum Safety Park die Elektromobilität im Mittelpunkt. Rund 350 Menschen haben sich darüber informiert. Unterschiedliche E-Fahrzeuge standen bereit und die Besucherinnen und Besucher konnten Elektroautos verschiedener Produzenten sowie verschiedene E-Bikes und E-Motorräder auf Herz und Nieren testen.Fragen über die Möglichkeiten, Förderungen und weiteren Entwicklungen rund um die Elektromobilität haben Experten von Green Mobility beantwortet.„Der E-Drive Day findet nun schon zum achten Mal statt und zieht immer noch zahlreiche kleine und große Besucherinnen und Besucher an“, sagt Harald Reiterer, Leiter von Green Mobility in der Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG: „Der Tag beweist, dass das Thema nach wie vor von großem Interesse und der Informationsbedarf vorhanden ist.“Der E-Drive-Day trug auch heuer wieder die Auszeichnung „GreenEvent“: Dabei wird der Planung, Organisation und Umsetzung nach umweltgerechten Kriterien ein besonderes Augenmerk gewidmet. Organisiert wurde die Veranstaltung von Green Mobility und dem Safety Park in der landeseigenen Sta – Südtiroler Transportstrukturen AG.