ECDC: Südtirol bleibt orange

Alles beim Alten in Südtirol: Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hat am Donnerstag die Risiko-Einstufung der europäischen Regionen aktualisiert – unser Land bleibt orange Zone, während je 3 österreichische Bundesländer und italienische Regionen Farbe wechseln.