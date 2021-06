Eggental: Traktor kippt um – 3 Verletzte

Am Samstag gegen 16 Uhr ist auf der Karerseestraße ein Oldtimer-Traktor umgekippt. Dabei wurde eine Person unter dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Person musste von den Feuerwehrleuten der Ffw Karersee und Welschnofen geborgen werden. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Patient vom Notarzthubschrauber Pelikan 2 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Ersten Informationen zufolge sollen bei dem Unfall 2 weitere Personen mittelschwer verletzt worden sein. Auch sie wurden in das Bozner Krankenhaus gebracht. Die Karerseestraße blieb nach dem Unfall für einige Zeit gesperrt. Genauere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

