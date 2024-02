Die beiden in Bozen wohnhaften Männer waren kurz nach 23 Uhr talauswärts unterwegs, als ihr Lancia Ypsilon im Tunnel nahe der örtlichen Fischzucht in einer Kurve außer Kontrolle und an die Tunnelwand geriet: Das Auto wurde herumgeschleudert und blieb auf der Seite liegen.Die beiden Insassen blieben unverletzt. Sie verzichteten auf einen Transport ins Krankenhaus.Die Freiwillige Feuerwehr Kardaun/Karneid und das Weiße Kreuz Welschnofen waren im Einsatz.