Ehepaar wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung verhaftet

Beamte der Staatspolizei kontrollierten am Abend des 26. Dezember einen Pkw mit italienischem Kennzeichen an der Mautstation Sterzing. An Bord des aus Österreich kommenden Fahrzeugs befanden sich 3 Personen.Die Kontrolle ergab, dass der Fahrer und seine Frau, beide marokkanische Staatsangehörige mit gültiger Aufenthaltserlaubnis, versucht hatten, einen dritten marokkanischen Staatsbürger illegalerweise nach Italien zu schmuggeln. Dieser hatte nämlich keine gültigen Dokumente bei sich.Nachdem die Beamten dies festgestellt hatten, klickten für das Ehepaar die Handschellen wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die beiden müssen sich nun vor einem Richter verantworten.