Foto: © FFW Ehreburg

Foto: © FFW Ehrenburg

Die Alarmierung erfolgte um kurz nach 1.30 Uhr: In einem Betrieb in der Handwerkerzone Ehrenburg war ein gasbetriebener Ofen in Brand geraten.Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Ehrenburg, Kiens, St. Sigmund und Bruneck an und starteten die Brandbekämpfung unter Atemschutz. Den Wehrleuten gelang es das Feuer rasch unter Kontrolle zu bringen. Anschließend musste das Gebäude gelüftet werden.Nach gründlicher Kontrolle der Räumlichkeiten konnte der Einsatz nach etwa 1,5 Stunden beendet werden. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri.