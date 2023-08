Ein Auftakt nach Maß: Mit Gastspiel von Daniil Trifonov startet südtirol festival meran

Daniil Trifonov

In diesem Sommer trat Trifonov bei den Salzburger „Festspielen auf und spielte beim Lucerne Festival als „artiste étoile“ 3 Konzerte. In Meran begleitet ihn das Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Daniel Harding. Am 21. August um 21 Uhr zeigt das südtirol festival meran – als cineastischen Appetizer – in seinem pre.festival-Programm auf dem Thermenplatz den Dokumentarfilm „The Magics of Music“ über Daniil Trifonov mit Szenen, die im Meraner Kurhaus gedreht wurden.Daniil Trifonov wurde 1991 in Nischni Nowgorod geboren und lebt seit 2015 in New York. Er ist heute einer der führenden Pianisten der internationalen Musikszene. Im Jahr 2010 erhielt Trifonov den 3. Preis beim Chopin-Wettbewerb in Warschau, und im darauffolgenden Jahr erlangte er internationale Anerkennung durch zwei erste Preise beim Arthur-Rubinstein- Klavierwettbewerb in Tel Aviv und beim Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau.Das Mahler Chamber Orchestra (MCO) wurde 1997 von einer Gruppe junger Musiker mit der gemeinsamen Vision eines unabhängigen internationalen Ensembles gegründet. Das Ensemble ist ein „nomadisches Kollektiv“ aus Spitzenmusikern, dessen 45 feste Mitglieder aus 20 verschiedenen Ländern stammen und sich für Gastspiele in Europa und der ganzen Welt zusammenfinden. Daniel Harding ist der Ehrendirigent des MCO und wurde kürzlich zum Musikdirektor des Orchesters und des Chors der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom ernannt, eine Position, die er ab der kommenden Saison 2024/25 einnehmen wird.Infos und Karten: 0473 496030. www.meranofestival.com