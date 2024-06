„Meine 3 Sterne“: Ein Baum für Matthäus, Kassian und Monika

Auf der Umzäunung wurden die Namen der 3 Unfallopfer angebracht.

Mit den Lehrpersonen wanderten die Kinder am Sextner Bach entlang ins Unterderfl und machten am Sunnewendplatzl (Sonnwendplatz), beim neugestalteten Kinderspielplatz direkt am Spazier- und Radweg nach Innichen, Halt.„Jeder oder jede pflanzt im Laufe des Lebens einen Baum , der als Symbol für Schutz, Beständigkeit und Zukunft steht“, sagte Bürgermeister Thomas Summerer in seinen Grußworten. „Hier am Sonnwendplatz soll heute ein Ahornbaum gepflanzt werden, der im Zeichen von Zuversicht und Hoffnung gedeihen soll – es ist der , Baum der Erinnerung‘ an Kassian und Matthäus und ihre Mama Monika.“„Für mich ist das ein sehr emotionaler Moment“, sagte der Ehemann und Vater der Unfallopfer, Christian Tschurtschenthaler . „Hier, wo wir uns als Familie so oft aufgehalten haben, Menschen getroffen und mit Kindern gespielt haben, entsteht jetzt eine Gedenkstätte , die von den unzähligen gemeinsamen Erlebnissen erzählt.“ Das Rascheln des Laubes werde stets an die Lebensfreude „meiner 3 Sterne“ erinnern. „Im Schatten der Blätter sollen wir Ruhe finden, und ihre Wurzeln werden uns Kraft schenken, unseren Lebensweg in ihrem Sinne fortzusetzen“, sagte Tschurtschenthaler.Die Kinder hatten die Namen der Verstorbenen auf Lärchenbretter gemalt, die von Forstbeamten an der Umzäunung angebracht wurden. Bürgermeister Summerer und Christian Tschurtschenthaler dankten den Schülern, den Forstbeamten und dem Ideator Stefan Amhof für diese Initiative.