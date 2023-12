„Jemand muss Eltern von Sternenkindern eine Stimme geben“, sagt Kathrin Hilpold. Und hat für sich beschlossen, eine Stimme zu sein. Denn als sie selbst ihr Kind verlor, fühlte sie sich allein und unsicher. Sie war erst in der 11. Schwangerschaftswoche, als das Kind in ihrem Bauch starb. „Ist es da überhaupt schon ein Kind? Darf ich es so nennen? Darf ich überhaupt trauern?“ Heute weiß sie die Antwort: Ja!