Ein halber Meter Neuschnee in einigen Gebieten Südtirols

Nach einer wochenlangen Trockenperiode hat das Wetter am Freitag umgeschlagen. In den meisten Gebieten Südtirols hat es geregnet, in den höheren Gebieten geschneit. In einigen Orten sogar ergiebig. Zum Beispiel in Rein in Taufers oder in Ulten.