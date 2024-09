Ein Jahr lang gesucht: Nun klicken die Handschellen

Im September letzten Jahres soll der Mann ohne festen Wohnsitz in der Bozner Altstadt mehreren deutschen Touristen Geld und Smartphone gestohlen haben. Eine Polizistin, die außer Dienst war, griff ein; daraufhin attackierte und verletzte der 49-Jährige sie. Trotzdem gelang es ihr, ihn zu stoppen: Das Diebesgut – Smartphones und Geld – gab die Beamtin den rechtmäßigen Besitzern zurück; den 49-Jährigen übergab sie ihren Kollegen der Polizei Der Mann wurde wegen schwerer Körperverletzung, Hehlerei und Widerstand gegen einen Beamten zu einer 4-monatigen Haftstrafe verurteilt. Am Samstag, rund ein Jahr nach dem Vorfall, trat er seine Haftstrafe schließlich an, nachdem er in Bozen festgenommen werden konnte.