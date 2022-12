Ein Tourismus-Sommer der Superlative

Im Vergleich zum Jahr 2019 kann in allen Monaten von Mai bis Oktober ein leichter Zuwachs verzeichnet werden. Damit erreicht der heurige Sommer den höchsten Stand seit Aufzeichnung.

Am meisten Gäste aus Deutschland

Im Sommerhalbjahr 2022 werden mehr Ankünfte (+626 Tausend/+13,9 Prozent) und knapp 2,1 Millionen mehr Übernachtungen gemeldet als im Sommer 2021(+10,1%). Diese Zahlen übertreffen aber nicht nur den vorangegangenen Sommer 2021 sondern auch den Sommer 2019 vor der Pandemiekrise.Nach Monaten betrachtet haben vor allem der Mai (+125,4%) und Juni (+56,9%) kräftig an Nächtigungen zugelegt mit einem Plus von 0,9 Mio. bzw. plus 1,2 Mio. im Vergleich zum Sommer 2021. Trotz eines leichten Rückganges im Vergleich zu 2021 bleibt der stärkste Monat auch heuer wieder der August mit über 6,1 Millionen Nächtigungen.Im Sommer 2022 wird der größere Anteil der insgesamt 22,7 Millionen Übernachtungen mit über 16,3 Millionen in gastgewerblichen Betrieben registriert und 6,4 Mio. in nicht gastgewerblichen Betrieben.Von den gesamten Übernachtungen entfällt ein Anteil von 22,9% auf die 4-Sterne-Betriebe und 30,2% auf die 3-Sterne-Betriebe. Mit über 6,8 Millionen verzeichnet die Kategorie der 3 Sterne die meisten Nächtigungen, damit wird der Vorjahreswert um 682 Tausend (+11,1%) übertroffen. In der Kategorie der 4 Sterne erhöht sich die Zahl der Nächtigungen um 5,1% (+251 Tausend) und erreicht 5,2 Millionen.Die drittstärkste Kategorie nach Übernachtungszahlen ist Urlaub auf dem Bauernhof mit 2,4 Millionen: Diese Betriebe verzeichnen einen Zuwachs von 12,8% gegenüber 202.Im Sommerhalbjahr 2022 bilden die Gäste aus dem Kernmarkt Deutschland mit 52,3% den größten Anteil an den Gesamtnächtigungen. Es kommen 2,5 Millionen Gäste nach Südtirol, die 11,9 Millionen Nächtigungen verbuchen (+14,3%)Die Übernachtungszahl der inländischen Gäste beträgt über 6,9 Millionen und ist um 8,0% gesunken im Vergleichszeitraum 2021. Die Anzahl liegt immerhin noch über jener des Sommers 2019 vor der Pandemiekrise.Ungeachtet der Abnahme an Gästen aus Italien bleibt die Verteilung nach Regionen unverändert: Den größten Anteil an inländischen Übernachtungen bilden jene aus den bevölkerungsstärksten Regionen: der Lombardei (1,7 Millionen) und aus dem Veneto (1,1 Millionen), gefolgt von Emilia Romagna (928 Tausend) und Latium (841 Tausend).Drittstärkstes Herkunftsland ist die Schweiz: Es werden über 274 Tausend Ankünfte und 1,2 Millionen Übernachtungen gemeldet. Diese Zahlen bleiben nahezu unverändert gegenüber der Vorpandemiezeit.Die Gästezahlen aus den Vereinigten Staaten von Amerika steigen stetig und erreichen in diesem Sommer 77 Tausend Ankünfte und 196 Tausend Nächtigungen (+206,9% mehr Nächtigungen im Vergleich zum Sommer 2021).