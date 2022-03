Einbrecher flüchtet auf das Dach: Festgenommen

Der 32-jährige Einbrecher drang in der Nacht auf Dienstag kurz vor 3 Uhr über das Dach in das Restaurant „Alumix“ in der Industriezone ein, er öffnete gewaltsam die Registrierkasse, riss die Schublade mitsamt dem Geld heraus – nur ein paar Dutzend Euro – und ließ auch einige Zigarettenpakete mitgehen.Die Alarmanlage signalisierte der Quästur aber sofort den Einbruch und die Polizisten waren rasch vor Ort – zusammen mit dem Inhaber der Bar, der in der Nähe wohnt. Beim Lokalaugenschein wurde rasch klar, dass der Einbrecher jene Treppe benützt haben musste, die aufs Dach führt.Auf dem Dach wurde der Einbrecher dann auch entdeckt, er hatte sich dort in einer Ecke versteckt. Der 32-Jährige leistete keinen Widerstand. Bei sich hatte er nur die Zigarettenpakete, das andere Diebesgut wurde auf dem Dach gefunden. Der Mann wurde festgenommen wegen erschwerten Einbruchsdiebstahls. Er soll keinen festen Wohnsitz haben.