Einbruchserie im Oswaldweg – Auch Eva Klotz betroffen

In der Landeshauptstadt gehen wieder die Einbrecher um. Wie am Sonntag bekannt wurde, gab es gleich mehrere Fälle am Oswaldweg. Unter den Opfern: die ehemalige Landtagsabgeordnete Eva Klotz (Süd-Tiroler Freiheit).