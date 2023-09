Eine sonnige und sommerliche Woche steht bevor

Im ganz Südtirol scheint am heutigen Montag die Sonne, der Himmel ist oft ungetrübt. In Norden des Landes bleibt es föhnig. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad im Wipptal bis 31 Grad im Unterland.Auch die kommenden Tage gehen sonnig und sommerlich weiter: Viel Sonne gibt es am morgigen Dienstag. Auch am Mittwoch dominiert nach Auflösung von örtlichem Hochnebel der Sonnenschein.Der Donnerstag verläuft sehr sonnig und oft wolkenlos. Für Freitag ist keine wesentliche Änderung zu erwarten. Morgendliche Wolkenfelder lösen sich auf und tagsüber gibt es viel Sonnenschein.Die Höchsttemperaturen reichen jeweils auf knapp über 30 Grad.