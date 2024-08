VIDEO | Einen Tag nach tödlichem Sprung: Basejumper springen munter weiter

Foto: © Ansa

3 tödliche Unfälle im Gadertal beim Basejumpen

Es war am Dienstag zur Mittagszeit, als der 36-jährige Basejumper Raian Kamel aus der Lombardei vom Piz da Lech in Corvara in den Tod stürzte. Es war nicht der erste tödliche Unfall eines Basejumpers in diesem Gebiet (Hier lesen Sie mehr dazu). Als ob nichts gewesen wäre, waren am gestrigen Mittwoch genau an derselben wieder 2 Basejumper aus Russland und sprangen vom Piz da Lech in die Tiefe.Der Piz da Lech in Corvara ist beliebt bei Basejumpern. Leider haben sich in den vergangenen Jahren aber bereits 3 tödliche Unfälle bei dieser Extremsportart ereignet.