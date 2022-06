Einer der „Big Five“ – Meraner Carabiniere in höchste Riege aufgestiegen

Danach war er Carabinieri-Chef mehrerer wichtiger Regionen, zuletzt Kommandant im Außenministerium für alle Carabinieri, die in den Botschaften der Welt unterwegs sind. Am Montag fand die Einführung in sein neues Amt ein: Er ist jetzt interregionaler Kommandant der Regionen Kampanien, Apulien, Basilikata, Abruzzen und Molise.Sein Bruder, der langjährige Leitende Staatsanwalt Guido Rispoli, ließ es sich natürlich nicht nehmen, dabei zu sein – er ist jetzt übrigens Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Brescia.In Andrea Rispolis Rang gibt es insgesamt 5 Carabinieri-Generäle auf gesamtstaatlicher Ebene, sie sind die direkten Mitarbeiter des Generalkommandanten, Armeekorps-General Teo Luzi. „Ich bin stolz darauf, dieses Amt erreicht zu haben. Natürlich hat es viel Einsatz gebraucht, aber auch Glück“, sagte Armeekorps-General Andrea Rispoli gestern zu den „Dolomiten“.Er lebt derzeit in Neapel und führt dort eine Fernehe mit seiner Frau, die in der Deutschen Botschaft in Rom arbeitet. „Wie ich Ihnen in meinem Abschiedsinterview 2012 bereits gesagt habe: Meine Skier und mein Herz bleiben in Meran. Ich bin ein Meraner und bin stolz darauf. Wenn ich in Pension gehe, komme ich zurück nach Meran“, sagt Rispoli.