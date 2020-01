Einfahrt ins Gadertal: Erste Sprengung am Südportal des Tunnels

„Heute ist ein wichtiger Tag für das Gadertal, auf den die Bevölkerung schon lange gewartet hat“, schreibt die SVP-Ladinia zu diesem Ereignis.





„Der Tunnel ist ein bedeutender Schritt in der Verwirklichung eines nachhaltigen Mobilitätskonzeptes für das Gadertal und Gemeinde St. Lorenzen – durch diese Einfahrt wird ein wichtiger Beitrag zum Natur- und Klimaschutz geleistet, der den Menschen zu Gute kommt.“„Dank geht an Bautenlandesrat Daniel Alfreider und seinen Vorgänger Florian Mussner, an den Bürgermeister von St. Lorenzen Martin Ausserhofer und an allen Anderen, die dazu beigetragen haben, dass es zu diesem wichtigen Schritt gekommen ist.“

stol