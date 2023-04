Eisack-Ufer-Straße beim Twenty gesperrt: Radbrücke einsturzgefährdet

Die Radbrücke, die beim Twenty über die Eisack-Ufer-Straße führt, ist gesperrt – es besteht Einsturzgefahr. - Foto: © DLife/Rosario Multari

Blick von oben auf die beschädigte Stelle: Die Stufe zeigt, wie sehr die Brücke vom Bagger verschoben worden ist. - Foto: © DLife/Rosario Multari

Bozner Stadtgebiet umfahren – Ausgedehnter Stau

Bei Baggerarbeiten unterhalb der Radbrücke, die zum Einkaufszentrum Twenty führt, ist diese am Donnerstag gegen 10 Uhr beschädigt worden: Die Radbrücke ist aus ihrer Verankerung gerissen. Betonbrocken stürzten auf die Eisack-Ufer-Straße. Es besteht Einsturzgefahr, weil die Aufhängung der Brücke schwere Schäden erlitten hat.Die Eisack-Ufer-Straße ist nun im Bereich zwischen der Galileistraße und der Palermobrücke gesperrt. Ebenso gesperrt ist die einsturzgefährdete Radbrücke.Der Bagger, der mit angehobenem Ausleger unter der Brücke durchgefahren war, ist an die Brücke gestoßen und hat dabei stark beschädigt.3 Personen sind leicht verletzt: der Baggerfahrer und 2 Passanten, die beim Unglück auf der Radbrücke gewesen waren. Alle 3 wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.Neben der Berufsfeuerwehr Bozen waren auch die Stadtpolizei und medizinisches Personal an der Unfallstelle.Im Bozner Stadtgebiet gibt es in der Folge ausgedehnte Staus: Besonders der Verkehr aus Richtung Norden ist blockiert.Vizebürgermeister Luis Walcher rechnet damit, dass die Eisack-Ufer-Straße noch mehrere Stunden lang geschlossen bleiben wird. Ein Teil der Aufhängung sei nämlich aus der Verankerung gerissen. Am Vormittag versuchten die Einsatzkräfte, einen Unterbau für die beschädigte Stelle zu errichten, um diese zu stützen. „Ich empfehle, in den nächsten Stunden nur mit dem Zug nach Bozen zu fahren“, sagt Walcher zu STOL.