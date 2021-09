Eisacktal: Drogenhund Heni entlarvt 18-Jährigen

Dass es in Südtirol Probleme mit Drogenkonsum gibt, zeigt auch die Tatsache, dass den Ordnungshütern in regelmäßigen Abständen Personen ins Netz gehen, die Rauschmittel bei sich tragen: Auch am Montag haben die Carabinieri mehrere solcher Vorfälle bekanntgegeben.