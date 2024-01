Eisige Temperaturen im ganzen Land: Sexten ist Kälte-Hotspot

Erhöhte Vorsicht wegen extremer Wetterbedingungen geboten

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin bereits im Vorfeld angekündigt hatte, sollte es das erwartet kalte Wochenende in Südtirol werden. „Nachdem gestern die arktische Luftmasse zunächst die Berge erreichte, ist es am heutigen Samstag auch im Tal kalt. Die Kältekammer des Landes ist heute Morgen das Pustertal“, unterstreicht Peterlin.Um 6 Uhr morgens wurde in Sexten ein Negativwert von minus 22 Grad Celsius gemessen. Die mit Abstand kälteste Stadt Südtirols ist Bruneck mit minus 18 Grad Celsius am frühen Morgen. „Das sind die tiefsten Werte seit 3 Jahren“, hebt der Landesmeteorologe hervor.Trotz der eisigen Temperaturen scheint im ganzen Land die Sonne und der Himmel bleibt wolkenlos. Mit der Zeit wird auch der Wind schwächer und die Temperaturen steigen tagsüber in manchen Teilen des Landes auf bis zu 6 Grad Celsius an.Wegen der extremen Witterungsbedingungen ruft die Agentur für Bevölkerungsschutz dazu auf, das Verhalten in diesen Gebieten den Bedingungen anzupassen und einige grundlegende Verhaltensregeln zu beachten.Auch alle Biathlon-Fans, die heute zum Weltcup nach Antholz reisen, sollten sich warm anziehen. Dort liegen die Temperaturen am Morgen bei etwa minus 15 Grad Celsius.