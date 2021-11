Eislaufplatz auf den Talferwiesen eröffnet

Der Eislaufplatz befindet sich in der Schulsportzone und ist von der Cadornastraße aus gut erreichbar. Er wird vom VKE geführt und von der Stadt Bozen in Zusammenarbeit mit dem italienischen Schulamt und der Stiftung Sparkasse unterstützt. Der Eislaufplatz ist täglich geöffnet, Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr. An Wochentagen kann der Eislaufplatz am Vormittag von Schulklassen genutzt werden.Aufgrund des Gesundheitsnotstandes ist die Anzahl der Eisläuferinnen und Eisläufer, die sich gleichzeitig auf dem Eis aufhalten dürfen, begrenzt, ebenso die Dauer des Aufenthalts (maximal eine Stunde). Beim Eislaufen müssen die geltenden Bestimmungen zur Eindämmung des Infektionsrisikos eingehalten werden, und es gilt die Grün-Pass-Pflicht ab 12 Jahre.Der Eislaufplatz war in den vergangenen Wintern ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein, und er wurde auch von zahlreichen Schulklassen besucht. Er bleibt bis zum 6. Februar 2022 in Betrieb.

